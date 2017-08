Justiça-Em surto, homem esfaqueia três pessoas e é preso em Belo Horizonte

De acordo com informações do G1, o suspeito está detido e deve ser levado para a Central de Flagrantes do Barreiro, também em Belo Horizonte.

Após ter um surto, um homem foi preso depois de esfaquear três pessoas no bairro Serra, no Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã dessa segunda-feira (28). Duas delas estavam paradas em um ponto de ônibus e a terceira nas proximidades, quando foram abordadas pelo suspeito.

