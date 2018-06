Justiça exclui Antônia Fontenelle da herança de Marcos Paulo

A ministra Maria Isabel Galloti, do Superior Tribunal de Justiça, acaba de negar o agravo em que Antônia.

Fontenelle pedia reconhecimento como herdeira do diretor da TV Globo Marcos Paulo (1951-2012).

A ministra entendeu que o documento apresentado por Antônia — uma carta escrita pelo próprio Marcos Paulo em que ele deixa 60% do saldo de suas contas bancárias e investimentos para ela — não é válido legalmente.

Isso porque o documento não foi registrado em cartório com as três testemunhas exigidas pelo Código Civil.

Antônia trava uma batalha judicial pelo patrimônio de Marcos Paulo com as três filhas do diretor: Wanessa (com Tina Serina), Mariana (com Renata Sorrah) e Giulia (com Flávia Alessandra).

O patrimônio do diretor é estimado em ao menos 50 milhões de reais.

(por Alessandra Medina)

