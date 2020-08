Justiça Federal de Itaituba manda indígenas desbloquear rodovia BR 163 em Novo Progresso

Caminhões parados na rodovia – (Foto:Reprodução) Os indígenas deverão promover de forma imediata o desbloqueio de trecho da rodovia BR-163 em Novo Progresso no Pará.

A decisão se ampara em ação da UNIÃO FEDERAL , impetrada junto a Vara Federal Cível e Criminal do SSJ de Itaituba Pará.

Na decisão da Juiza Federal Sandra Maria Correia da Silva, determina que o cacique Kayapo Doto Taka Yre abra imediatamente a rodovia sobre pena de multa diária de R$ 10 mil reais.

A referida diligência deverá ser cumprida com urgência para manter a ordem, cabendo à PRF adotar os cuidados necessários para tanto.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...