Justiça Federal decreta prisão preventiva de quarteto que transportou 3,5 kg de cocaína dentro do corpo em Belém

O quarteto foi detido em flagrante no Aeroporto Internacional de Belém, durante voo com destino a Caiena, capital da Guiana Francesa.

Quarteto tenta transportar cocaína dentro do corpo e é preso no Aeroporto Internacional de Belém — Foto: Reprodução / Assessoria Polícia Federal

A Justiça Federal decretou a prisão preventiva dos dois brasileiros e dois venezuelanos detidos em flagrante pela Polícia Federal ao tentarem transportar 3,5 kg de cocaína dentro do corpo.

A prisão ocorreu no último domingo (19) no Aeroporto Internacional de Belém, durante escala em Belém de voo com destino a cidade de Caiena, capital da Guiana Francesa.

Segundo denúncia do MPF, o quarteto deve responder por tráfico internacional de drogas. O pedido de prisão do MPF foi feito durante audiência de custódia na última quarta (22).

A denúncia considerou as características do crime, quantidade de drogas apreendida e a suposta participação dos suspeitos em uma organização criminosa.

O MPF informou que a Justiça também autorizou quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos com o grupo. A perícia e coleta de dados devem ser feitas para investigação criminal.

Na decisão, o juiz Gilson Jader Filho autoriza o compartilhamento das informações com a Delegacia Especializada no Combate de Tráfico de Entorpecentes da PF.

Por G1 PA — Belém

25/01/2020 09h51

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...