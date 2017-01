Justiça Federal libera candidatura de Rodrigo Maia

Para o desembargador, a Constituição não proíbe expressamente a reeleição de um presidente da Câmara após um “mandato-tampão”, como o de Maia, que assumiu o cargo no ano passado após a renúncia do deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

Com a decisão, o deputado torna-se novamente apto para disputar o cargo. Ainda tramita, porém, no Supremo Tribunal Federal (STF), outro pedido para impedir sua reeleição, ainda sem decisão.

Decisão é do presidente do TRF-1; na última sexta (20), juiz federal havia impedido presidente da Câmara de concorrer à reeleição.

