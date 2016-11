Justiça Federal libera últimos presos na Operação Madeira Limpa

Paulo Sérgio da Silva, conhecido como Paçoca, e o empresário André Suleiman, os dois últimos presos na Operação Madeira Limpa, desencandeada no dia 24 de agosto de 2015, foram liberados na noite de segunda-feira (21) pelo Juiz Federal, Érico Rodrigo Freitas Pinheiro, em Santarém.

Paulo Sérgio “Paçoca” estava preso em Santarém e o empresário respondeu as perguntas do magistrado através de vídeo, direto de Belém. A Operação Madeira Limpa também prendeu o ex-superintendente do Incra, em Santarém, Luís Barcelar, que responde em liberdade.

As informações da liberação dos presos foram confirmadas à nossa reportagem, pelo advogado José Osmando Figueiredo.

FATOS: A Polícia Federal 21 pessoas investigadas pela Operação Madeira Limpa, que desarticulou um esquema criminoso de desmatamento e exploração ilegal de madeira em assentamentos no oeste do estado do Pará. Entre os presos, estavam servidores públicos dos três níveis de governo e madeireiros. Todos são suspeitos de coagir assentados para retirar madeira ilegal em terras públicas. As prisões ocorrreram no Pará, em Santa Catarina e no Amazonas. Foram também cumpridos 37 mandados de busca e apreensão.

Fonte: RG 15/O Impacto

