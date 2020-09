Justiça Federal no Pará retoma atividades presenciais após seis meses de trabalho remoto

Expediente da Justiça Federal no Pará será suspenso na próxima semana — Foto: Reprodução/TV Liberal

O atendimento ao público é feito das 9h às 14h e o horário de trabalho interno das 8h às 16h.

A Justiça Federal no Pará retoma gradualmente as atividades presenciais a partir desta terça-feira (8). Foram seis meses de trabalho remoto em decorrência da Covid-19. O atendimento ao público é feito das 9h às 14h e o horário de trabalho interno das 8h às 16h.

Até 22 de setembro, será implementada a etapa preliminar do restabelecimento das atividades presenciais que vai incluir a sede da Justiça Federal, em Belém; e as subseções de Santarém, Marabá, Altamira, Castanhal, Paragominas, Tucuruí e Itaituba.

A Vara de Redenção ainda não fará parte desse processo devido as condições desfavoráveis que perduram no município em relação a pandemia do novo coronavírus.

No dia 26 de agosto, o TRF1 estendeu o plantão extraordinário até o dia 29 de setembro. Mas o Conselho de Administração do Tribunal, reunido na última quinta-feira (3), aprovou por unanimidade proposta para que, no estado do Pará, a retomada parcial das atividades presenciais fosse antecipada para 8 de setembro.

