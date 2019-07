Justiça Federal passa a funcionar em novo horário em Santarém e mais 8 cidades do Pará, a partir de agosto

Subseção da Justiça Federal em Santarém — Foto: Justiça Federal/Divulgação

Novo horário foi assinado em portaria pela juíza federal diretora do foro, Carina Cátia Bastos de Senna.

A Subseção da Justiça Federal passará a funcionar em novo horário em Santarém, oeste do Pará, a partir de 1º agosto. De segunda a sexta-feira, o expediente será de 9h às 18h, tanto internamente como para o público externo. A sede em Belém e mais as subseções de Marabá, Altamira, Castanhal, Redenção, Paragominas, Tucuruí e Itaituba, também funcionarão no novo horário.

A mudança resultará em 2 horas a menos em relação ao horário atual, em que o expediente interno começa às 8h e termina às 19h, enquanto os jurisdicionados são atendidos das 9h às 18h. A Secretaria Administrativa reforça que não haverá qualquer prejuízo no atendimento ao público externo, que sempre foi e continuará sendo atendido durante nove horas ininterruptas.

A Portaria nº 8442806, assinada pela juíza federal diretora do Foro, Carina Cátia Bastos de Senna, justifica que a implantação do novo horário deve-se à necessidade de adoção de medidas para diminuir o impacto da política de contenção de gastos em face da Emenda Constitucional nº 95/2016, que impôs severas restrições orçamentárias a todos os órgãos do Poder Judiciário. Ressalta ainda que, no horário das 18h às 21h, ocorre o maior pico de consumo de energia elétrica na maior parte do território brasileiro, elevando a tarifa de energia em cerca de oito a nove vezes.

Jornada

A portaria estabelece que a jornada de trabalho dos servidores será de sete horas corridas ou de oito horas alternadas, em dois turnos, com intervalo para refeição, devidamente registrado no controle de frequência adotado. Ocupantes de cargo em comissão ou função comissionada de todos os níveis submetem-se a regime integral de dedicação ao serviço, podendo ser convocados em horário excedente ou em dia que não haja expediente, sempre que houver interesse da Administração.

Os computadores em uso na sede da Seção Judiciária, segundo a portaria, estarão disponíveis para utilização a partir das 9h e serão desligados automaticamente às 18h. As luminárias/lâmpadas internas das unidades deverão ser acesas às 8h45min e desligadas às 18h15min, exceto as da Vara plantonista da semana, se estiver em atendimento de demanda do plantão, e das salas de audiência, quando as audiências forem prorrogadas.

Por G1 Santarém — Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...