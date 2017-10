Justiça Federal vai leiloar lote com 89 bens penhorados em Santarém, PA

Leilão ocorrerá nesta quinta-feira (26) no prédio da Justiça Federal, próximo ao Parque da Cidade. No lote há veículos, imóveis e terrenos.

A 2ª Vara Federal em Santarém, no oeste do Pará, fará um leilão presencial de bens penhorados em alguns processos na justiça. Entre imóveis, veículos e terrenos, são 89 peças que compõe o lote. A relação dos bens e as informações dos mesmos podem ser consultadas neste link.

Confira as condições para participar do leilão (edital)

O leilão ocorrerá nesta quinta-feira (26), às 9h no prédio da Justiça Federal, localizado na Avenida Barão do Rio Branco, no bairro Jardim Santarém. O procedimento terá a frente o leiloeiro Sandro de Oliveira, de Marituba. De acordo como edital, os preços serão iguais ou acima da avaliação de cada bem.

As dívidas e tributos dos bens feitos antes dos arremates não serão levados em consideração. Recomenda-se que os interessados verifiquem o estado de conservação dos bens antes do leilão, marcando as visitas com os proprietários/depositários, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, e aos sábados, de 8h às 12h.

