Justiça indefere recurso da coligação de Coronel Tomaso, candidato a prefeitura de Santarém

Candidatura do candidato a vice- prefeitura de Santarém pela coligação de Coronel Tomaso teve recurso negado pela justiça eleitoral — Foto: Reprodução

Candidatura do vice da coligação foi indeferida por problemas no registro. Ainda cabe novo recurso.

A Justiça Eleitoral julgou improcedente o recurso da coligação “Santarém, rumo ao desenvolvimento inteligente”, do candidato Coronel Tomaso (Patriota), que concorre como candidato a prefeitura de Santarém, no oeste do Pará. A decisão foi do titular da 83ª Zona Eleitoral do município, Claytoney Passos Ferreira.

De acordo com a decisão proferida na noite de sábado (31), apesar da justificativa apresentada pela defesa em relação à descompatibilização do candidato a vice-prefeito de Tomaso, Edivaldo Bernardo, que é servidor da Ufopa, o pleito foi indeferido.

O indeferimento da candidatura pela primeira vez se deu, segundo a Justiça Eleitoral, durante o registro por não preencher as condições legais. Mas, conforme a defesa, Edivaldo Bernardo havia realizado a descompatibilização da Ufopa, onde é servidor, dentro do prazo exigido pela Lei Eleitoral.

Na decisão, o juiz Claytoney “conheceu” o embargo apresentado, indeferiu o pleito e determinou o desentranhamento dos documentos do processo, que é a retirada do processo dos documentos apresentados. Por ter conhecido o embargo, cabe recurso.

A coligação não enviou resposta aos questionamentos do G1, mas em vídeos divulgados pelas redes socais o candidato Coronel Tomaso disse que o problema é na documentação do candidato a vice e ressaltou que o setor jurídico está trabalhando no recurso.

Único indeferimento

A Justiça Eleitoral deferiu os registros de candidaturas de sete dos oito candidatos que disputam o cargo de prefeito em Santarém, que é o maior colégio eleitoral da região. O único indeferimento foi do registro do candidato Coronel Tomaso (Patriota).

Até então, Jesson Santos (PRTB), João Pingarilho (PSC), Maria do Carmo (PT), Nélio Aguiar (DEM), Ney Santana (PSDB), Paulo Barrudada (PSL) e Valdir Matias Jr. (PV) concorrem nas eleições 2020.

Por Geovane Brito, G1 Santarém — Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...