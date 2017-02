Justiça julga pela 1ª vez caso de feminicídio de Santarém

Tribunal do Júri será nesta terça-feira, no Fórum de Justiça de Santarém

Nesta terça-feira (7/02), no Fórum de Santarém, o Tribunal do Juri se reúne para julgar crime de feminicídio, praticado pelo réu Ednei Ramos Pantoja, contra a vítima Leidiane Sousa Guimarães, 26 anos. O crime aconteceu em 21 de novembro de 2015, no bairro São Francisco, na Grande Área da Nova República.

O réu, ex-companheiro da vítima, matou Leidiane a pauladas. Será julgado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo feminicídio, com incidência da Lei Maria da Penha. O promotor de justiça Rodrigo Aquino atua na acusação, como representante do Ministério Público.

Esse é segundo caso de feminicídio julgado no Pará. O primeiro aconteceu no dia 2 de fevereiro, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém.

