Justiça libera 1.059 detentos para a saída temporária da Círio

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe) informa que 1059 detentos foram beneficiados pela Justiça com a saída temporária para o Círio em 2017. Desse total, 863 são da Região Metropolitana de Belém e 196 do interior do Estado. Em 2016, 1.014 detentos receberam o benefício. O percentual de não retorno foi de 8%.

A Susipe informa que a saída temporária é um benefício concedido pela Justiça a presos que cumprem pena no regime semiaberto, apresentam bom comportamento e que já tenham cumprido, pelo menos, um sexto da pena. Os detentos devem retornar às unidades prisionais do Estado ao final de sete dias. A

Caso o preso não retorne no prazo estabelecido pela Justiça, passa a ser considerado foragido e pode regredir de regime.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...