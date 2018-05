Justiça libera mais de 1,3 mil presos para saída temporária do Dia das Mães

(Foto Ilustrativa Susipe) -A Justiça concedeu a saída temporária a 1.318 presos no Pará, de acordo com balanço parcial da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe), até as 17h desta quinta-feira (10). O benefício é de sete dias.

Do total, 1.005 são da Região Metropolitana de Belém que serão monitorados eletronicamente e 313 do interior do Estado, dos municípios de Marabá (40), Santarém (141), Altamira (38), Bragança (20), Mocajuba (07), Redenção (20), Itaituba (46) e Abaetetuba (01).

A saída temporária é um benefício previsto na Lei de Execução Penal para presos do regime semiaberto que já tenham cumprido 1/6 da pena (se o condenado for réu primário) e apresente bom comportamento.

Em 2017, 987 presos receberam o benefício no Dia das Mães. Do total, apenas 65 não retornaram às unidades prisionais, o que representa uma taxa de evasão de apenas 7%. A média anual de não-retorno é de 10%.

A saída temporária termina no próximo dia 16/05. Quem não retornar dentro do prazo determinado pela Justiça passa a ser considerado foragido e quando recapturado pode regredir para o regime fechado e perder o direito ao benefício.

