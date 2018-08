Justiça manda desbloquear rodovia Transamazônica em Rurópolis

A rodovia BR 230 foi interditada na segunda-feira (06), e não tinha prazo para liberar. (Foto:Jornal Folha do Progresso)



As entidades representativas daquela cidade com apoio da população bloquearam a rodovia distante 12 km da cidade de Ruropolis sentido Itaituba, eles reivindicavam melhorias no tráfego da Transamazônica [BR 230] entre Itaituba e Ruropolis. A rodovia foi liberada em cumprimento ordem judicial no sabádo (11).



Após seis dias de manifestação, a BR 163 está liberada.

Após uma determinação judicial, os manifestantes desbloquearam a rodovia, e o fluxo de veículos voltou ao normal.

Para garantir a segurança de todos, a PRF acompanhou o fim do protesto, e orientou o trânsito na rodovia.

A decisão saiu na manhã deste sábado (11/08/2018), e ao meio dia a rodovia foi liberada.

Sem acordo, sem previsão de retomada das obras de recuperação da BR 230 [Trasámazonica], e sem um projeto de recuperação das estradas vicinais em Rurópolis, os agricultores se dizem frustrados, e indignados com a decisão da justiça.

