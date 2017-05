Justiça manda empresas retomar transporte escolar no município

Estudantes estão sem transporte desde o dia 30 de abril data do vencimento do contrato, a empresa vencedora da licitação está aguardando a homologação por parte da prefeitura para iniciar os trabalhos.

O Juiz Substituto Edinaldo Antunes Vieira da comarca de Novo Progresso, determinou nesta terça-feira (02), que as empresas “LIANDRO THOMAZ TRANSPORTES ME e J.V SILVESTRE TRANSPORTES ME” restabeleça o transporte de estudantes no município.

