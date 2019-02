Justiça manda Funai demarcar três terras indígenas em São Paulo

(Foto:Agência Brasil / Divulgação)- No territórios, localizados em Barão de Antonina e Itaporanga, vivem 149 índios de 50 famílias

A Justiça Federal determinou que a Fundação Nacional do Índio (Funai) e a União concluam em até 90 dias os estudos para fazer a demarcação de três terras indígenas no interior de São Paulo. A liminar expedida pela 1ª Vara Federal de Itapeva atende a pedido do Ministério Público Federal (MPF). Nos três territórios, localizados nos municípios de Barão de Antonina e Itaporanga, vivem 149 índios de 50 famílias.

Segundo peritos em antropologia do MPF que fizeram visitas técnicas às áreas reivindicadas, os indígenas que viviam na região de Barão de Antonina foram reunidos em um aldeamento forçado em 1845. A intenção era usar a força de trabalho dos guaranis e aproveitar seus territórios para expansão das atividades econômicas. Em 1912, as comunidades tradicionais foram, novamente deslocadas para a região de Bauru.

O território reivindicado pelas três aldeias soma cerca de 8,2 mil hectares. De acordo com o MPF, os trabalhos de delimitação, iniciados em 2007, nunca saíram do estágio inicial. Com isso, diz a procuradoria, os índios ficam expostos a investidas dos proprietários de imóveis vizinhos.

Os procuradores sustentam que, apesar de a atribuição demarcar terras indígenas ter sido repassada ao Ministério da Agricultura, essa competência ainda é da Funai. A Medida Provisória (MP) 870, editada em janeiro último pelo presidente Jair Bolsonaro, diz que os estatutos e estruturas dos órgãos continuam valendo até que as novas normasentrem em vigor.

A reportagem da Agência Brasil entrou em contato com a Funai, mas ainda não obteve resposta.

Fonte:Agência Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...