Justiça manda soltar dois empresários com prisão preventiva em Novo Progresso

No mérito, os advogados de defesa pediram para que os empresários possam permanecer em liberdade “e tenha condições de efetuar sua defesa com a amplitude que a Constituição Federal lhe confere”.

Tomaizinho é herdeiro do Garimpo São Raimundo e Negão é proprietário da compra de Ouro Dgold em Novo Progresso. Os dois tiveram prisão decreta como suspeitos em envolvimentos com supostos crimes naquele garimpo, Negão da DGold negou qualquer tipo de envolvimento, já Tomaizinho estava foragido e não (Jornal Folha do Progresso) tivemos acesso sua defesa!

