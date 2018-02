Justiça manda transferir adolescentes presos envolvidos na morte do ex-secretario em Novo Progresso

Jovens infratores estavam em cela de delegacia

A Justiça da infância e juventude de Novo Progresso, determinou a transferência dos menores infratores envolvidos no crime do ex-secretario de Meio Ambiente de Novo Progresso , para o Centro Socioeducativo do Baixo Amazonas (CSEBA), unidade da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa) em Santarém, que atende adolescentes infratores de 29 municípios da região. A unidade tem capacidade para atender 40 adolescentes. Eles foram transferidos sob custódia do conselho tutelar com a guarnição da Polícia Militar de Novo Progresso até a cidade de Santarém..

O Delegado Responsável pelo caso Daniel Mattos, informou ao Jornal Folha do Progresso que a permanência deles é por 45 dias – “a principio ficam internados provisoriamente por 45 dias,prazo para finalizar a instrução, caso fique comprovado que eles praticaram o ato infracional podem ficar até três anos internados”, explicou o delegado.

Outro preso “Alan Ferreira da Silva” maior de idade envolvido na morte do ex-secretário de Meio Ambiente “Valdeir de Paula Peres “ de Novo Progresso, continua preso na delegacia de Novo Progresso.

Valdeir foi vítima latrocínio (roubo seguido de morte) , inicialmente dois menores foram presos suspeitos do crime, eles tentaram livrar o maior de idade Alan Ferreira da Silva, que foi preso foi preso e negou participação , dias depois a investigação levou na prisão preventiva de Alan Ferreira da Silva , que esta a disposição da justiça.

Para o Delegado Daniel Mattos, responsável pelo caso as investigações estão conclusas e os envolvidos revelados, acho que esclarecemos tudo que era essencial, finalizou Mattos.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

