Justiça mantém prisão de dono de padaria denunciado pela Chacina do Guamá

(Foto reprodução) _ Jaison Costa Serra pediu para responder ao processo em liberdade

A Justiça do Pará negou o pedido de liberdade de Jaison Costa Serra, denunciado pelo Ministério Público do Pará (MPPA) por suposto envolvimento no crime que resultou na morte de 11 pessoas e que ficou conhecido como “Chacina do Guamá”, onde onze pessoas foram mortas em 19 de maio deste ano. Ele vai continuar respondendo ao processo preso. O habeas corpus liberatório impetrado pela defesa de Jaison, relatado pelo desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, foi negado à unanimidade de votos em reunião colegiada da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará, realizada nesta segunda-feira (07).Na ação, a defesa alegou a ocorrência de constrangimento ilegal por falta de fundamentação da prisão, argumentando que Jaison não participou do planejamento do crime e não forneceu armas. Argumentou ainda que sua panificadora era bastante frequentada por diversas pessoas e que não cedeu o espaço de seu comércio para a reunião dos supostos executores do crime. O relator ressaltou que a prisão está fundamentada de acordo com a legislação penal, permanecendo no processo os motivos que a ensejaram, como a garantia da ordem pública.De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, a Chacina do Guamá ocorreu por volta das 15h50, quando homens invadiram o Bar da Wanda Bar, localizado na Passagem Jambu, no bairro do Guamá, e executaram onze pessoas e lesionaram mais uma. Conforme o MPPA, o alvo da missão criminosa seriam apenas duas pessoas.

Além de Jaison, foram denunciados Ian Novic Correa Rodrigues, Edivaldo dos Santos Santana e Jonatan Albuquerque Marinho, bem como os policiais militares Pedro Josimar Nogueira da Silva, José Maria da Silva Noronha, Leonardo Fernandes de Lima e Wellington Almeida Oliveira. Josimar, José Maria e Leonardo foram apontados pelo órgão ministerial como os autores dos disparos no interior do bar.As vítimas foram Alex Rubens Roque Silva; Flávia Telles Farias da Silva; Leandro Breno Tavares da Silva; Maria Ivanilza Pinheiro Monteiro; Márcio Rogerio Silveira Assunção; Meire Helen Sousa Fonseca; Paulo Henrique Passos Ferreira; Samara Santana da Silva Maciel; Samira Tavares Cavalcante; Sergio dos Santos Oliveira e Tereza Raquel Silva Franco.

Por: O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...