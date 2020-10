Justiça não autoriza aborto assistido de adolescente grávida do próprio pai, em Santarém — Foto: Getty Images

Exames mostraram que gestação está em estágio avançado, o que inviabiliza procedimento. Família havia recorrido à Justiça após a prisão do pai da vítima.

A Justiça não autorizou que a gravidez da adolescente de 13 anos, que era abusada pelo próprio pai, fosse interrompida em Santarém, no oeste do Pará. O período gestacional está avançado, o que impossibilita a realização do procedimento. O pedido de interrupção foi feito pela família da vítima e polícia.

De acordo com a 14ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, ao ser informado por meio de laudo médico, o avançado estágio da gravidez, o Ministério Público do Pará (MPPA) encaminhou medida de proteção para a vítima, para que seja devidamente assistida via rede de proteção.

A prisão

Após investigação policial, foi preso no dia 21 de setembro o pai da adolescente. A prisão aconteceu no bairro Santo André, em Santarém, mas os estupros ocorriam na Nova República.

Pai suspeito de estuprar e engravidar a filha é preso em Santarém — Foto: Magna Santos/TV Tapajós

De acordo com a Polícia, familiares da menina fizeram uma denúncia dia antes, após perceberem a barriga da vítima. Eles relataram o possível abuso que a adolescente sofria, desde então a polícia iniciou as investigações sobre o caso. A vítima passou por uma escuta especializada e relatou que o pai abusava dela desde os 10 anos de idade.

O pai convivia na mesma casa com a filha desde o nascimento. A companheira informou em depoimento à polícia que o pai teria confessado que ele teve relações com a filha e que ela estaria grávida.

