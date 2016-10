Justiça nega liberdade a corintianos presos

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou dois pedidos de libertação dos torcedores do Corinthians que estão detidos desde domingo (23), após confusão no estádio do Maracanã. Eles tiveram a prisão preventiva decretada e, por enquanto, mantida.

Acusados de lesão corporal, dano qualificado, resistência qualificada à ação policial, associação criminosa e promoção de tumulto em evento esportivo, 30 corintianos estão encarcerados em Bangu. Outro, menor de idade, está em um centro de custódia específico.

Um dos pedidos de habeas corpus negados é de André Luis Tavares da Silva, que ganhou campanha por sua liberação na internet. Ele mostra fotos que teriam sido tiradas fora do estádio enquanto ocorria o confronto.

Os demais torcedores são representados por um grupo de advogados. Não era a estratégia desse grupo pedir o habeas corpus, mas um advogado independente, Valter Pereira Nunhezi, fez a solicitação, que foi negada.

Enquanto o caso não é apreciado por outro juiz, os corintianos fazem campanha pela libertação e mostram imagens de ferimentos, que seriam resultado de maus-tratos dos policiais.

