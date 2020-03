Justiça nega liberdade para progressense acusado de estupro

Magistrados negam Habeas Corpus para acusado de estupro de uma criança de quatro anos em Novo Progresso.(foto>Ilustrativa internet)

Os desembargadores da Seção de Direito Penal negaram, nesta segunda-feira (2), liberdade provisória para Sérgio Labegalini, acusado de estupro de vulnerável (Art. 217 A do CPB), em outubro de 2019, na Comarca de Novo Progresso.

A relatora do HC, desembargadora Vânia Silveira, ressaltou que o juiz do primeiro grau havia fundamentado de forma correta o decreto de prisão. Além disso, afirmou ainda que há indícios de autoria e materialidade nos autos e manteve a prisão preventiva de Sérgio Labegalini, acusado de estupro de vulnerável (Art. 217 A do CPB), em outubro de 2019, na Comarca de Novo Progresso. A vítima tinha 4 anos de idade. A defesa sustentou, entre outros argumentos, a falta de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva a medida que os argumentos do juiz de primeiro grau eram genéricos.

No entanto, ao apreciar o pedido, a relatora do habeas corpus liberatório, ressaltou que o decreto de prisão havia sido bem fundamentado, destacando ainda que há indícios de autoria e materialidade do crime, incluindo o laudo sexológico. A desembargadora negou a liberdade provisória, sendo acompanhada à unanimidade pela turma.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...