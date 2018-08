Justiça nega pedido de habeas corpus a ex-servidores da Seduc acusados de envolvimento em esquema de fraudes

Juntamente com outros 46 servidores, Leonardo Assis da Silva e Helder Eduard dos Santos Pereira teriam fraudado a concessão de auxílio natalidade.

A Justiça do Pará negou pedido de habeas corpus a dois ex-servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), presos na Operação Verônica. Leonardo Assis da Silva e Helder Eduard dos Santos Pereira, além de outros 46 servidores, são suspeitos de participar de um esquema que fraudava dados no setor de recursos humanos.

Os acusados foram presos em junho de 2018 durante a operação realizada pela Polícia Civil. Segundo a denúncia, por meio de denúncias realizadas pela então secretária de Educação, Ana Cláudia Hage, foram detectadas irregularidades na concessão de benefícios referentes ao auxílio natalidade.

De acordo com a Polícia, a fraude era realizada pelos servidores responsáveis pelo lançamento das folhas de pagamento. Eram inseridos dados falsos nos documentos, o que possibilitava que funcionários sem filhos recebessem o auxílio. O esquema se estendeu a funcionários de outros setores da secretaria, incluindo professores e diretores de escolas. Em troca, os beneficiados transferiam até 50% do valor do auxílio para os servidores responsáveis por fraudar a folha de pagamento.

Segundo a defesa, a prisão não era justificada pelo excesso de prazo e falta de justa causa. No entanto, os desembargadores Milton Nobre e Raimundo Holanda entenderam que o processo possui tramitação normal e está fundamentado na garantia da ordem pública.

Por G1 PA, Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...