Justiça nega visita de deputados e de Dilma a Lula: A senadora Gleisi Hoffmann, o ex-senador Eduardo Suplicy (PT) e o ex-ministro Carlos Lupi também foram barrados (Foto Reuters Photographer / Reuters )-

Uma comissão formada por deputados, além da ex-presidente Dilma Rousseff, da senadora Gleisi Hoffmann, do ex-senador Eduardo Suplicy (PT) e do ex-ministro Carlos Lupi, tiveram o pedido para visitar Lula negados pela 12ª Vara Federal da capital paranaense, nesta segunda-feira (23).

O ex-presidente está detido em uma sala especial na superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, desde o último dia 7, por ordem do juiz Sérgio Moro. O magistrado, responsável pela Lava Jato em primeira instância, só autorizou a visita de advogados e familiares do petista.

Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex no Guarujá (SP).

Governadores de estados brasileiros, o ganhador do Nobel da Paz Adolfo Peréz, e o teólogo Leonardo Boff já tentaram acesso ao ex-presidente, mas também foram barrados pela Justiça.

Já integrantes da Comissão de Direitos Humanos do Senado conseguiram fazer uma vistoria na cela de Lula, na semana passada, e puderam conversar com o petista. Eles não detectaram irregularidades no espaço, mas se disseram preocupados com o isolamento do político.

O PT tem reivindicado o direito de o ex-presidente receber visitas. Segundo o partido, o benefício é garantido por tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, e também pela Lei de Execução Penal brasileira.

Por Notícias ao Minuto

