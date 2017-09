Justiça solta advogado preso em Santarém acusado de tentativa de homicídio

Testemunhas disseram à polícia que o advogado José Osmando Figueiredo desceu do seu veículo e atacou a vítima com spray de pimenta. Depois, pegou a faca e tentou contra a vida de Lázaro, que se defendeu.

Um homem identificado como Lázaro Gilson, de 43 anos, foi ferido com um golpe de faca na região do braço esquerdo.

Nesta sexta-feira (15) o advogado Osmando Figueiredo participa da audiência de instrução e julgamento no Fórum de Santarém. Esta será a primeira vez que o acusado e a vítima estarão frente a frente após o crime, ocorrido em junho de 2017 em via pública.

Em julho de 2017, Osmando Figueiredo conseguiu na justiça o benefício da prisão domiciliar. Até então, o advogado estava recolhido no quartel do Corpo de Bombeiros, já que a penitenciária de Santarém não possui sala de estado maior.

A desembargadora Maria de Nazaré, do Tribunal de Justiça do Pará, concedeu habeas corpus na tarde desta quinta-feira (14) ao advogado Osmando Figueiredo, preso acusado de tentativa de homicídio em Santarém, oeste do Pará.

You May Also Like