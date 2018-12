Justiça solta João Salame, ex-prefeito de Marabá

(Foto: Reprodução) -A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal concedeu o Habeas Corpus ao ex-prefeito de Marabá, no sul do Pará, João Salame, preso desde outubro no presídio da Papuda, no Distrito Federal.

O tribunal acatou ao pedido do advogado Pedro Machado de Almeida Castro, entendendo que Salame pode aguardar a conclusão das investigações em casa.

O ex-prefeito foi preso preventivamente por, supostamente, participar de um esquema criminoso de fraudes em licitações e desvio de dinheiro em Marabá.

O desembargador federal Ney Bello concedeu a liberdade provisória, estipulando que João Salame pague fiança de R$ 50 mil e seja solto com “urgência”.

O ex-prefeito também foi proibido de entrar nas dependências da Prefeitura de Marabá ou de qualquer uma de suas secretarias.

