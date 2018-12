Justiça solta mulher suspeita de ter participado da morte de professor em Altamira, no Pará

Denise Caetano dos Santos ganhou liberdade provisória nesta terça-feira, 18. Ela estava presa na Seccional Urbana do município desde maio deste ano.(Foto:Reprodução G1)

A Justiça, nesta terça-feira (18), concedeu liberdade provisória para Denise Caetano dos Santos, em Altamira, no sudeste do Pará. Ela é uma das acusadas de envolvimento no assassinato do professor José Adriano Giorgi.

A acusada estava presa desde maio na Seccional Urbana de Altamira. De acordo com as investigações da Polícia Civil, Ândrea Rufino Mendes teria planejado a morte do professor José Adriano e Denise é suspeita de ajudar na execução. Os dois homens apontados como autores do crime foram mortos em confronto com a polícia ao reagir a prisão.

José Adriano Giorgi foi sequestrado, levou um tiro na cabeça e teve o corpo carbonizado, em abril de 2018. A vítima era docente da Universidade Federal do Pará (UFPA). O corpo de José Giorgi foi encontrado carbonizado. Segundo a perícia, ele teve as mãos amarradas e levou um tiro na cabeça.

Um dia após o crime, uma mulher foi detida na delegacia de Altamira suspeita de envolvimento no assassinato. Segundo a polícia, Ândrea Rufino Mendes, de 18 anos, teria planejado a morte do professor.

No início de maio de 2018, a polícia prendeu a segunda suspeita de envolvimento na morte de José Giorgi. Segundo a polícia , a mulher identificada como Denise Caetano dos Santos, 20 anos, seria uma ex-aluna da vítima e teve a prisão temporária decretada pela justiça.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...