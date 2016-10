Justiça suíça libera envio de dados sobre Odebrecht ao Brasil

O Tribunal Federal da Suíça negou um recurso contra o envio ao Brasil de documentos bancários relativos à investigação sobre a Odebrecht e a Petrobras, informou nesta quarta-feira (19) o Ministério Público (MP) daquele país. A decisão foi tomada em 5 de outubro.

Esses documentos – parte dos quais já haviam sido enviados ao Brasil, segundo o MP suíço – indicariam que empresas do Grupo Odebrecht utilizaram contas bancárias na Suíça para pagar propina a ex-diretores da Petrobras, de acordo com a força-tarefa da Operação Lava Jato.

O MP havia decidido enviar os documentos. Alguns envolvidos, entretanto, recorreram ao Tribunal Federal da Suíça. A offshore Havinsur foi uma das empresas que questionou o envio dos dados.

Conforme informado pelo MP suíço, o entendimento foi de que os recursos não podiam ser recebidos.

“Isso signfica que o Ministério Público da Confederação está, então, em condições de enviar os documentos citados”, informou o MP suíço, por meio de nota.

Diante do impasse sobre o uso ou não das informações, a tramitação do processo chegou a ser suspensa por alguns dias.

Isso ocorreu após uma manifestação da defesa do ex-executivo da Odebrecht Márcio Faria.

Contudo, o juiz federal Sérgio Moro decidiu que as informações seriam usadas no processo. Na ocasião, Moro afirmou que apesar de avaliar o envio das informações como irregular, a Justiça suíça não solicitou a devolução dos documentos e também não considerou que a Justiça brasileira deveria ser responsabilizada.

A Odebrecht foi alvo da 14ª fase da Operação Lava Jato, deflagrada em junho de 2015. Na ocasião Marcelo Odebrecht, ex-presidente, e outros executivos da empresa – entre eles Márcio Faria – foram detidos.

Ambos condenados a 19 anos de prisão por lavagem de dinheiro, associação criminosa e corrupção ativa. Ele está preso no Complexo Médico-Penal, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Faria cumpre prisão domiciliar desde abril deste ano.

Bibiana Dionisio e Vitor SoranoDo G1, no Paraná e em São Paulo

