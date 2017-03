Justiça suspende cobrança por despacho de bagagens

A decisão da Anac incluia ainda outras alterações nas regras para voos domésticos, feitos dentro do país, como a possibilidade de cancelamento sem custos em casos desistências feitas até 24 horas após a compra da passagem e sete dias antes do voo, e também a indenização imediata de passageiros que não consiga embarcar por causa de overbooking. Entretanto, a Justiça suspendeu apenas a cobrança pelo despacho.

Atualmente, ao comprar a passagem aérea, consumidor tem direito a transportar despachar até 23 kg de bagagem em voos pelo país, em um serviço já incluso no valor do bilhete. Pela mudança, as companhias teriam o direito de cobrar sobre qualquer peso despachado pelos passageiros.

