Justiça suspende concurso público da Prefeitura de Juruti, no PA

Está suspenso por tempo indeterminado desde terça-feira (13), o concurso público da prefeitura de Juruti, no oeste do Pará. A decisão foi assinada pelo juiz Rafael Ghres, da vara única do município. A liminar foi em resposta a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado (MPE). De acordo com o documento, todas as etapas do concurso estão suspensas, inclusive a realização das provas que seria no domingo (18). Conforme o documento 7.753 pessoas se inscreveram no concurso.

No edital são oferecidas vagas para os cargos de nível fundamental, médio e superior. Estavam previstas 590 vagas, distribuídas nas seguintes áreas: Arquiteto; Assistente Social; Auditor Fiscal; Enfermeiro; Engenheiro Agrônomo; Engenheiro Civil; Farmacêutico Bioquímico; Jornalista; Médico Veterinário; Odontólogo Cirurgião Dentista; Psicólogo; Professor de Ed. Infantil; Professor de Biologia; Professor Educação Física; Assistente Administrativo; Auxiliar Contábil; Auxiliar de Odontologia;Guarda Municipal; Operador de Máquina Pesada; Técnico de Enfermagem;Técnico de Laboratório; Técnico de Edificação e Técnico em Informática.

Irregularidades

Segundo o Ministértio Público do Estado (MPE), a ação foi ajuizada após ser constatado uma série de irregularidades no concurso como: dispensa de licitação, pressa do município em realizar o certame. Os salários do funcionalismo público municipal estão constantemente atrasados sob a alegação de falta de recursos.

A decisão diz ainda que não houve qualquer discussão na Câmara de Vereadores, nem sequer uma lei criando novos cargos. Uma das vagas oferecidas para o cargo de professor é em uma escola privada comunitária. A OAB não foi convidada para participar do certame, no caso do cargo de procurador do município.

