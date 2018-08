Kátia Abreu será vice na chapa de Ciro Gomes

A senadora Kátia Abreu (PDT-TO) foi convidada para ser vice de Ciro Gomes e aceitou. (Foto:© Evaristo Sa/AFP/Getty Images )

A senadora Kátia Abreu (PDT-TO) será vice na chapa de Ciro Gomes (PDT) à Presidência da República

A informação foi confirmada ao HuffPost Brasil pelo presidente nacional do PDT, Carlos Lupi. A assessoria da senadora também confirmou que ela foi convidada e aceitou o convite.

A decisão foi tomada neste domingo (5) após as chances de uma aliança entre PDT e PSB naufragarem de vez com o anúncio dos socialistas de não apoiarem nenhum candidato ao Planalto nas nas eleições 2018, beneficiando o PT e isolando Ciro.

O anúncio oficial da chapa puro-sangue PDT está marcado para as 11h desta segunda-feira (6), em Brasília.

Ligada à bancada ruralista no Congresso Nacional, Kátia Abreu foi presidente da CNA (Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária) e ocupou o cargo de ministra da Agricultura no governo Dilma Rousseff (PT).

A senadora foi uma importante aliada de Dilma durante o processo de impeachment enfrentado pela petista em 2016.

Outras chapas

Outros candidatos anunciaram seus vices neste domingo. O general da reserva Hamilton Mourão (PRTB) vai compor a chapa de Jair Bolsonaro (PSL) ao Planalto.

No PCdoB, o vice de Manuela D’Ávila na corrida presidencial será o sindicalista Adilson Araújo, presidente da CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil). Já o vice do ex-ministro Henrique Meirelles (MDB) será Germano

