Kim Jong-un explica teste com míssil: ‘Presente aos bastardos americanos’

O secretário acrescentou que os Estados Unidos “nunca aceitarão uma Coreia do Norte armada com aparato nuclear”.

O míssil balístico intercontinental da Coreia do Norte é capaz de carregar uma “carga grande e pesada”, afirmou a agência oficial norte-coreana, acrescentando que o confronto com os Estados Unidos entrou em sua “fase final”.

Após supervisionar o lançamento pessoalmente, “o Líder Supremo disse que os bastardos americanos não estarão muito contentes com esse presente enviado pelo aniversário do 4 de Julho”, relatou a agencia estatal KCNA.

O teste com um míssil balístico intercontinental da Coreia do Norte foi um “presente aos bastardos americanos” como comemoração pelo Dia da Independência, 4 de julho, segundo o ditador norte-coreano, Kim Jong-un.

Ditador provoca EUA no Dia da Independência e diz que está ajudando país ‘a sair do tédio’

