Kim Kardashian é amarrada e assaltada em Paris

A estrela da TV e socialite Kim Kardashian foi assaltada a mão armada na madrugada desta segunda-feira (3) em uma residência de luxo de Paris, na França. Os criminosos, disfarçados de policiais, roubaram joias avaliadas em milhões de euros. “Ela está muito abalada, mas fisicamente ilesa”, afirmou a porta-voz de Kardashian em Nova York.

De acordo com o portal ‘Daily Mail’, a mulher de Kanye West teve sua caixa de joias, no valor de US$ 7 milhões, e um anel de US$ 4 milhões, levados pelos assaltantes, que por volta das 2h30 desta segunda-feira entraram no hotel e algemaram o guarda noturno. Eles teriam ameaçado Kim Kardashian com uma arma e a trancado no banheiro.

Em declaração oficial, o Ministro do Interior francês que cinco homens ameaçaram o concierge da residência com uma arma, o algemaram e o forçaram a abrir a porta. Dois dos homens conseguiram entrar no quarto onde Kardashian estava. Ela foi trancada em um banheiro enquanto os ladrões levavam dois celulares e joias. Ainda segundo o Ministro, ninguém ficou ferido durante o assalto, e os ladrões não chegaram a disparar tiros na residência.

A polícia francesa abriu investigação para apurar o caso. A socialite já prestou depoimento e deixou o país. “Decolou do aeroporto de Bourget na manhã desta segunda-feira”, afirmou uma fonte à agência AFP, sem indicar o destino do voo.

Kardashian estava em Paris para acompanhar a Semana de Moda. No domingo ela compareceu aos desfiles de Balenciaga e da Givenchy. Em Nova York, o marido da socialite, o rapper Kanye West, se apresentava no festival The Meadows quando disse que tinha uma “emergência de família” e encerrou a apresentação.

(Com informações do portal UOL)

