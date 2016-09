Kim Kardashian posa com maiô cavadíssimo para ensaio

Socialite mostrou o resultado de uma foto que fez para a revista Wired

Kim Kardashian posou para um ensaio fotográfico para a revista Wired usando um maio metálico cavadíssimo. A socialite mostrou o resultado dos cliques em sua conta pessoal no Instagram na manhã desta segunda-feira, 5.

Na imagem, Kim exibe as curvas e mostra o corpão, assim como aconteceu no último mês, quando exibiu a ótima forma durante férias em Punta Mita, no México.

Por lá, aliás, chegou a ser clicada com um top transparente, que deixava seus seios à mostra.

