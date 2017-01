Kylie Jenner passa férias em praia paradisíaca na Costa Rica

A socialite está mais uma vez aproveitando o sol e a praia e tem compartilhado tudo com os seguidores

Com selfies ousadas e biquínis que só ela sabe usar. Kylie Jenner tem mostrado ao mundo através do Instagram e Snapchat durante as férias que está aproveitando as férias na Costa Rica.



A jovem de 19 anos tem mostrado como seu corpo está cada vez mais em forma, sem medo de mostrar também as suas curvas acentuadas que muitos dizem ser o resultado de várias operações.

A socialite está com o namorado Tyga e as irmãs, Kourtney e Khloé, aproveitando as praias da Costa Rica e compartilhando vários momentos através das redes sociais. Confira na galeria a seguir como tem estado a irmã de Kim Kardashian enquanto aproveita ao sol e o mar da Costa Rica.

Fonte: Notícias ao minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...