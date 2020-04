Ladrão abre buraco na parede de empresa para roubar equipamentos

(Foto:Reprodução) – Imagens de câmera de monitoramento levaram a polícia ao acusado

Robson Rodrigues Costa Bonfim, de 21 anos, foi preso sob a acusação de abrir um buraco na parede de uma empresa, na quadra 22, do bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, município do sudeste do Pará. O jovem confessou o crime ao ser apresentado na 20ª Seccional de Polícia Civil, na noite da terça-feira, (07).

Segundo a polícia, o roubo foi concluído e o acusado saiu com tranquilidade do ponto comercial, sem imaginar no entanto, que logo seria preso porque as imagens dele foram registradas por uma das câmeras de monitoramento do local, e acionados, um dos policiais, ao assistir o vídeo, reconheceu Robson Bonfim. A partir daí não demorou para que os agentes se dirigissem até o endereço dele, na rua São Francisco, no bairro Guanabara.

Na residência, a polícia encontrou os equipamentos roubados. Robson admitiu que pegou tudo da empresa para vender por R$ 500, mas não revelou o nome do comprador. Ele foi levado à Delegacia de Polícia sob a conduta do delegado José Aquino da Silva.

Por:Valeria Nascimento

