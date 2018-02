Ladrão age com tranqüilidade e assalta mulheres em Novo Progresso

Assaltante leva celulares e dinheiro das vítimas. (Foto Ilustrativa)



Há alguns meses, um conhecido tipo de assalto está assustando moradores e pedestres que circulam pelas ruas de Novo Progresso.

Em uma moto de POP de cor vermelha e/ou preta, usando capacete preto, um homem aborda com preferência mulheres e com uma arma prateada anuncia os assaltos. Ele leva celulares, dinheiro, relógios e jóias, e tem praticado o delito entre as 18h e 22h da noite.

Na redação do Jornal Folha do Progresso duas vitimas deste assaltante , relatou o ocorrido, sempre mulheres, na volta da escola,trabalho e igreja. Ele me parou pediu para dar celular,me xingou,mandou ficar quieta e saiu acelerando a motocicleta, relatou Carol.

Na Delegacia de Policia mulheres já fizeram o boletim de ocorrência, denunciando o motoqueiro assaltante. Neste fim de semana, o suspeito voltou a atormentar as vítimas. Entre elas, está a C.S que mora na Rua das Palmeira, e foi assaltada pelo suspeito, por volta das 21h15. Ela não foi roubada porque estava sem celular e dinheiro ,voltava da igreja, foi um sufoco,disse.

Outro caso aconteceu neste fim de semana- foi postado no facebook pela vitima que por pouco escapou das mãos do assaltante.

❌ Gente um alerta: ❌

Ontem por volta das 20:30, do lado do Kihara um homem moreno em uma pop preta, trancou minha moto tentou me assaltar apontou a arma e gritou comigo pedindo meu celular no susto eu consegui gritar, (não sei como pq na hora fiquei sem reação) Paula Dandara que estava mais à frente com a Elisene e fizeram a volta e ele foi embora graças a Deus não levou nada e não me machucou mais ficou o susto e o medo de andar sozinha na cidade.

Outra mulher também foi assaltada quando descia do carro na frente de um prédio que funciona orgão público na Rua da Paz. A informação é do gerente comercial Edvaldo Rosa que viu toda a ação. “Ele estava passando na rua e quando ela desceu do carro rapidamente o bandido executou a ação. Estava de capacete preto que tampava todo o rosto, mas vi a arma prateada”, conta Edvaldo.

Na Avenida Brasil Próximo a escola Tancredo Neves, o suspeito fez mais uma vítima. Paula B. G. caminhava sozinha pela via quando foi rendida pelo motoqueiro.

O escrivão Rosilan da Policia Civil , disse ao repórter da Rádio Comunitária local, que a polícia já tomou providencias e esta no encalço deste bandido,e acredita que nos próximos dias ele estará preso.

Não sabemos se é sempre o mesmo, mas os relatos que chegaram até redação do Jornal Folha do Progresso pelas vitimas são abordadas por um homem com uma motocicleta POP vermelha e outra Preta. “AS vitimas relatam a frieza com que ele aborta as pessoas -sempre com a maior tranquilidade”.



Por Redação Jornal Folha do Progresso

