Ladrão armado invade casa em Marabá e acaba morto por dono do imóvel

O proprietário estava dormindo com a esposa quando perceberam o suspeito tentando entrar na residência

Um indivíduo, ainda não identificado, invadiu a casa de um servidor do Instituto Médico Legal (IML) por volta das 3h30 desta quinta-feira (5), armado com uma faca, mas acabou sendo baleado e morto. O caso se registrou na na Folha 23 (Nova Marabá), distrito urbano do município de Marabá, sudeste do estado do Pará.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição foi acionada para dar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que estava atendendo uma pessoa que foi baleada. Ao chegar no local, a guarnição falou com o dono do imóvel, auxiliar de médico-legista do IML, que informou que estava dormindo quando ele e sua esposa perceberam uma movimentação estranha no interior da residência. Foi aí que perceberam que a casa estava sendo invadida pelo suspeito.

O morador, que não teve a identidade revelda, relatou que pegou a sua arma e foi verificar a situação. O invasor ainda tentou agredi-lo com a faca, sendo necessária a utilização do armamento em legítima defesa. A esposa viu outros três elementos que estavam em frente a residência correrem, e que possivelmente estariam participando da ação.

O homem acionou o SAMU e a polícia solicitando ajuda. Ao atender o baleado, a equipe do SAMU constatou que ele já estava morto, sendo necessário o acionamento do Departamento de Homicídios, que agora vai investigar o caso.

