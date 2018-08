Ladrão de celular aterroriza Novo Progresso

Ele observa as vitimas antes de agir! Com uma motocicleta ele chega armado, surpreende a vítima, que é obrigada a entregar o celular. (Foto:Ilustrativa divulgação internet)



As vítimas procuraram a redação do Jornal Folha do Progresso nesta semana para denunciar o assalto. Elas em sua maioria mulheres, afirmam que o ladrão age sozinho em uma motocicleta, ele é homem, moreno , forte com uma motocicleta Honda CG Titan de cor Vermelha, ele tem estatura mediana, usa camiseta e bermuda, relatou duas vitimas que tiveram o celular roubado no mesmo dia.

Ele assalta em vias publicas, durante o dia e noite , não escolhe lugar, ele age após observar a vitima que tem o celular , rouba e some.

A Policia informou que está realizando rastreamentos na tentativa de prender o ladrão.

Até o momento ninguém foi preso.

