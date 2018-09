Ladrão de fios morre eletrocutado e corpo fica preso no poste na zona Sul de Fortaleza

(Foto:Reprodução) =Um homem que estava praticando furtos de cabos de internet acabou morrendo eletrocutado no começo da manhã desta quarta-feira (5). O fato ocorreu no bairro Bom Jardim, na zona Sul de Fortaleza. Equipes do Corpo de Bombeiros e da companhia de eletricidade Enel foram chamadas ao local pela Polícia para fazer o resgate do corpo da vítima.

O fato aconteceu na esquina da Avenida General Osório de Paiva com a Rua Bom Jesus. Segundo o relato de moradores da área, os furtos de fios elétricos da rede pública de telefonia e cabos de internet são comuns e têm causado prejuízos às famílias e comerciantes todas as semanas.

Chamou a atenção de populares a forma como o homem morreu. Atingido por uma descarga elétrica de alta voltagem, ele ficou preso no poste. Foi necessária a presença de uma equipe do Núcleo de Busca e Salvamento Major Rosana Busson (NBS) para resgatar o corpo, após o desligamento da rede elétrica da rua. A Polícia Militar fez o isolamento da área até a conclusão do trabalho de resgate e perícia no corpo da vítima.

O caso deverá ser apurado através de inquérito policial a ser instaurado pelo 32º DP (Bom Jardim). O nome da vítima não foi revelado. Mas, segundo populares presentes no local, a vítima morava no Município de Maracanaú.

