Ladrão é flagrado por câmeras de segurança em roubo de farmácia em Novo Progresso

(Foto:Reprodução) –Um homem foi flagrado pelo circuito de segurança do estabelecimento roubando a farmacia na noite desta terça-feira (24) no centro da cidade de Novo Progresso.

As câmeras de segurança do estabelecimento registrou a ação do ladrão ,nas imagens, é possível ver o suspeito entrando no local e roubando a farmacia.

A farmacia Droga Nova tem atendimento 24 horas, fica situada na Avenida Jamanxim, as imagens foram liberadas nesta quarta-feira (25), o ladrão foi identificado pela policia e preso.

Ainda de acordo com a informação , o ladrão foi localizado após ser reconhecido pelas imagens, e preso, a policia não informou o valor roubado e se o dinheiro foi recuperado.

A vítima reconheceu o homem e ele foi encaminhado à delegacia e preso em flagrante por roubo.

Assista aos vídeos;

