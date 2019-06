Ladrão entra em residência e rouba bomba de chimarrão avaliada em R$ 1000 reais em Novo Progresso

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A residência assaltada fica na avenida Brasil no bairro Jardim Planalto em Novo Progresso. Ninguém foi preso acusado do crime.

You May Also Like