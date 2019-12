Ladrão invade loja de roupas de madrugada em Itaituba mas só leva celular

O homem usava um boné, calça fina e camisa, e estava de tênis. Ele tem tatuagem no braço direito. A polícia segue investigando para identificá-lo. A proprietária da loja registrou um boletim de ocorrência na 19ª Seccional de Polícia Civil, em Itaituba. Por:Redação Integrada 20.12.19 22h53 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As câmeras de segurança registraram toda a ação do bandido. Ele utilizou uma ferramenta para quebrar e abrir a fechadura da porta, em seguida, entrou na loja e revirou vários itens até encontrar o aparelho de celular.

