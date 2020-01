Ladrão leva veiculo de cliente em assalto em loja no centro de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Nesta semana fugiu da cadeia e continua atormentando a vida das pessoas de bem em Novo Progresso. Na manhã desta sexta-feira (24), Alexandre adentrou a estabelecimento comercial “Loja Exclusiva”, com uma faca em mãos ameaçou a dona e funcionários, roubou jóias do filho trocou de roupa e fugiu com o veiculo Corola de cor Prata de Cliente – [dona da empresa Separ sementes]. A vizinhança já havia chamado a policia, câmaras flagram o assalto e identificou o ladrão como o mesmo que fugiu da cadeia nesta semana em Novo Progresso. A policia faz diligências para capturar o acusado.

O acusado foi preso após perder controle do veiculo roubado do Taxista Rubão, em Castelo de sonhos.

