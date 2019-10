Ladrão recebido a tiro ao invadir residência em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A invasão e tentativa de roubo aconteceu por volta das 02h30mn desta sexta-feira), na rua IV de Abril , Bairro Jardim Planalto (Fundos), morador notou de dentro do quarto, que criminosos invadiam o local então, pegou a arma e disparou um tiro contra o bandido. Acionada, a Polícia Militar fez a detenção do morador e o encaminho para delegacia de Polícia de Novo Progresso. A Arma foi apreendida entregue para Policia Civil.

Morador de Novo Progresso é preso por reagir e atirar em bandido após invasão de residência. (Foto:Policia ) O homem que atirou em um ladrão que invadiu sua casa para roubar foi preso em flagrante pela Polícia Militar do município de Novo Progresso na madrugada desta sexta-feira (04). De acordo com o Sargento Maduro que atendeu a ocorrência e prendeu o acusado , duas pessoas [um menor de 11 anos e o baleado], estavam assaltando uma residência no Bairro Jardim Planalto , quando o morador revidou a tiro atingindo um dos assaltantes.

You May Also Like