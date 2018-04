Ladrão rouba carro, bate em poste e veículos e tenta atropelar PMs durante fuga

Assaltante se envolveu em acidente com carros e bateu em poste (Foto: PM/Divulgação) – Segundo a Polícia Militar, o assaltante usou uma arma de brinquedo para cometer o crime. Ele foi detido depois de fugir a pé para um matagal.

Um jovem de 22 anos foi preso nesta terça-feira (10), em Cuiabá, depois de roubar um carro e se envolver em acidentes durante a fuga. De acordo com a Polícia Militar, Maykon Roque Fernandes de Souza, usou uma arma de brinquedo para roubar o veículo.

O roubo foi registrado no Bairro Goiabeiras, em Cuiabá capital do Mato Grosso.

Após receber a informação da ocorrência, os policiais identificaram o carro e prosseguiram com a abordagem. No momento em que os militares desembarcaram das viaturas, porém, Maykon acelerou o veículo e fugiu.

Na fuga, entretanto, ele se envolveu no acidente com outro carro. Mesmo assim, o ladrão continuou a fuga.

No caminho, outras duas viaturas tentaram bloquear o veículo, sem sucesso. Ainda no trajeto, o assaltante tentou atropelar os policiais e colidiu com outro carro e com um poste.

A passageira do veículo ficou ferida e precisou receber atendimento médico.

Maykon ainda desceu do veículo com uma arma de brinquedo e intimidou os policiais, que disparam para tentar contê-lo.

Ele fugiu para um matagal onde foi encontrado e detido. O ladrão foi levado para a Central de Flagrantes e entregue com lesões corporais causadas, segundo a polícia, pelos acidentes e uso moderado de força para detê-lo.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por G1 MT

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...