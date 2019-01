Ladrão rouba empresa “Grupo Geo” em Novo Progresso – Foi identificado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ele foi reconhecido como Antonio Glenilson Marinho Castro vulgo “totoin” de itatiuba atualmente mora no bairro nego do Bento em Novo Progresso , bairro fica aos fundos da empresa assaltada em Novo Progresso. A policia militar foi acionada e esteve no local. Ninguém foi preso até fechamento desta edição.

O ladrão estava armado e rendeu o vigia. De acordo com o proprietário divulgou nas redes sociais , eles fugiram, levando duas televisão (várias coisas), além das armas dos seguranças da empresa. Nenhum funcionário foi ferido durante o roubo. Por enquanto, somente o ladrão foi identificado. “ELE QUEBROU UMA JANELA E FUGIU”. A suspeita da parceira Suellen (foto) ter participado do roubo.

You May Also Like