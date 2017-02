Ladrão roubou irmã trocou por droga e policia prendeu traficante

Ladrão rouba celular e relógio de irmã, trocou por droga e traficante acabou preso pela policia militar com mão na massa.



Na tarde desta a quinta-feira (16) Valmir Vieira Santana de 21 anos foi preso em flagrante após ter recebido e trocado objetos furtados por droga em Novo Progresso.

O usuário foi denunciado para policia pela própria irmã que teve os pertences roubados.

Após a denuncia que o irmão usuário de droga tinha lhe roubado o celular e o relógio, a policia militar fez busca na redondeza e acabou estourando uma boca de fumo onde encontrou o celular e o relógio que havia sido roubado e trocado por droga.

O usuário havia confessado que tinha realizado o negocio com Valmir.

Valmir Vieira Santana de 21 anos, foi preso em flagrante com os pertences que haviam sido furtados e confessou o comércio de entorpecentes, onde em cima do banheiro de seu quarto foi encontrada uma bolsa com 132.2g de crack, 354.2g de maconha prensada, uma balança de precisão, munições e dinheiro. O mesmo foi autuado em flagrante. A prisão em flagrante foi efetuada pela guarnição a Policia Militar no comando do Cabo Maduro e Cabo Maduro e Cabo Ferreira.

Os dois foram presos, onde o usuário vai responder pelo crime de furto e Valmir vai responder por dois crimes: receptação e tráfico de drogas.

