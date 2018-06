Ladrões ameaçam clientes e funcionários de lotérica durante assalto em Novo Progresso;Assista aos vídeos

Três homens armados roubaram estabelecimento lotérico “Vem Que Tem” no bairro Santa Luzia em Novo Progresso.

Ladrões armados invadem lotérica e assustam clientes e funcionários em Novo Progresso.

Três homens ameaçaram clientes e funcionários durante assalto a uma lotérica nesta segunda-feira (04) no bairro Santa Luzia em Novo Progresso. Armados, eles invadiram ameaçaram os clientes pularam um no vidro blindado de um dos guichês, e fugiram rumo ignorado.

Câmeras de segurança do estabelecimento na Avenida Dr. Isaias Antunes registraram a ação que durou poucos minutos. Os suspeitos entraram na lotérica, por volta das 11h, e um dos ladrões tentou arrombar a porta que dá acesso aos caixas , não teve sucesso outro pulou por cima obrigou abrir a porta. Enquanto isso, os outros dois homens ameaçaram clientes, funcionários e ordenaram a entrega do dinheiro.

Um cliente entrevistado pelo Jornal folha do Progresso que estava na lotérica no momento do assalto e disse que todos viveu momentos de terror.

“A sensação é muito ruim, ficamos com bastante medo por causa das armas de fogo. É uma sensação muito estranha.”

Há três anos, a loja foi alvo de ladrões e por isso foram instalados portas e vidros blindados, além das câmeras de vigilância para garantir a segurança no local.

O montante roubado ainda não foi divulgado.

Os suspeitos fugiram em rumo ignorado em uma motocicleta. Ninguém foi preso.

Assista aos Vídeos;

Meu canal no Youtube

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...