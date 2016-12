Ladrões arrombam creche Dejanira e levam Brinquedos da festa de natal das crianças

Nem escolas e creches são poupadas pelos bandidos em Novo Progresso. Na madrugada de segunda,12 para terça,13, a creche Dejanira foram arrombadas por ladrões, que entraram no local quebrando o vidro de uma das janelas e levaram todos os brinquedos coletados para serem distribuídos como presente de natal para os aluninhos na festa de encerramento do ano letivo.

Além de furtar os brinquedos e estragar todas as lembrancinhas e decoração da creche deixaram o prejuízo dos vidros quebrados.

“É um absurdo isso que está acontecendo. Ficamos preocupados porque a festinha das crianças estava marcada para esta quarta-feira,14. Felismente a gente conseguiu com os pais e com doação de outras creches outros brinquedos para não deixar nossas crianças na mão”, comenta a diretora da creche.

